الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيل 110 إصابات و7 حالات وفاة بفيروس (كورونا) .وأفاد خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، في البلاد خلال 24 ساعة الماضية بواقع 110 حالات، مقارنة مع 117 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 283212، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، حيث تعتبر حصيلة الجمعة الأقل منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 حينما تم تسجيل 106 حالات.وذكر مجاهد، أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 7 حالات وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 13 حالة الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16403 أشخاص.كما أفاد مجاهد بخروج 879 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد 219291 شخصا.