رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة



من جهته شكر رئيس مركز العمل التنموي جبر قديح بلدية غزة والمتطوعين على دورهم ومشاركتهم في المبادرة، مؤكداً أهمية المبادرات التطوعية في الحفاظ على نظافة المدينة، وتعزيز الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة.



وشملت المبادرة أعمال تنظيف شاطئ بحر المدينة أمام " تعاونية البحر إلنا " كنقطة بداية تشمل تنفيذ مبادرات أخرى لتنظيف شاطئ بحر قطاع غزة.



















رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز مشاركة المجتمع في الحفاظ على النظافة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والبيئة، وتوسيع مشاركة فئات المجتمع المختلفة في الأنشطة والفعاليات التي ترتقي بالمدينة وتحافظ على نظافتها.جاء ذلك خلال مشاركته في مبادرة " حلوة يا بلدي " والتي نظمتها البلدية في " تعاونية البحر إلنا " على شاطئ البحر بالتعاون مع مركز العمل التنموي، وجمعية الخريجات، وفريق مستقبل الكشفي، ولفيف من النشطاء والمبادرين.وقال إن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة للمبادرات المجتمعية وتدعمها في سبيل تحقيق مشاركة من فئات المجتمع المختلفة، موضحاً أن البلدية دعمت أكثر من 70 مبادرة مختلفة خلال العامين الماضيين ومنذ تسلم المجلس البلدي الحالي لمهامه.