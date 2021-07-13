الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله في مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد نصار الحسيني على هدم منزله في واد قدوم من بلدة سلوان، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم.وقال الحسيني عقب هدم منزله الذي يأوي 8 أنفار "قلبي بتقطع عماله، سأنام في السيارة، الحمد لله، الله يكون بعون كل الناس".وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت 8 عائلات مقدسية على هدم منازلها الأسبوع الماضي، والا سترغمها على دفع تكاليف الهدم، والتي تقدر بـ200 ألف شيكل.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه بلدية الاحتلال توزيع عشرات البلاغات للعائلات المقدسية خاصة في حي سلوان، وتمهلها 48 ساعة لهدم منازلها، بدعوى البناء دون ترخيص.