الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بيوتا متنقلة "كرفانات" على مساحة 3 دونمات شرق مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من البيوت المتنقلة على أرض تعود ملكيتها للمواطن محمود البوطي جابر، في حي واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها 3 دونمات تقريبا، وأحاطتها بأسلاك شائكة.وعبّر أهالي المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب "الكرفانات" في منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الإبراهيمي، تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.