حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 747 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 92 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115338 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1458حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 112804 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1076 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 37 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 23 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 22630جرعة، بالإضافة إلى إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 91427 شخصا.