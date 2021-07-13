شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر بغزة تعقد محاكمة صورية لمقاضاة بريطانيا بسبب "وعد بلفور"

جامعة الأزهر بغزة تعقد محاكمة صورية لمقاضاة بريطانيا بسبب "وعد بلفور"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت جامعة الأزهر-غزة بالتعاون مع مؤسسة منيب وانجيلا المصري للتنمية محاكمة صورية للمملكة البريطانية، حول إصدارها "وعد بلفور"، وما نشأ عنه.

عقدت المحكمة بقاعة محمد عواد بحضور رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، والدكتور خليل أبو فول القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور علي النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، وإبراهيم أبو النجا محافظ مدينة غزة، ولفيف من القيادات الوطنية والإسلامية والمخاتير ورجال الإصلاح، بالإضافة إلى حشد من القانونيين والمهتمين وممثلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام.

واستمعت لجنة المحكمة المؤلفة من طلبة كلية الحقوق بالجامعة لشهود صوريين هُجروا من بلداتهم في العام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة، واستلمت الوثائق والمستندات التي تثبت أقوالهم ووثقتها وفقا للأصول، فيما غاب عن الجلسة ممثل بريطانيا، بحسب ما أفادت به هيئة المحكمة.

وبعد العديد من الجلسات القانونية اتخذت هيئة المحكمة قرارها بإدانة بريطانيا وتحميلها المسؤولية القانونية والإنسانية على ما حدث في فلسطين من مجازر وتهجير واغتصاب للأراضي والممتلكات الموثقة للشعب الفلسطيني، وطالبت الحكومة البريطانية بإزالة الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء ما حدث أثناء فترة انتدابها، وما تلى ذلك من تسليمها للممتلكات الفلسطينية للعصابات اليهودية، واعتبرت المحكمة أن وعد بلفور باطل قانونياً.

بدوره، أشاد رجل الأعمال منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى الفعلية التي تثار الآن في المحاكم البريطانية بمستوى المحاكمة الصورية وبطلبة كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة الذين حاكوا المحكمة بشكل مهني أشبه بالحقيقة، مشيراً إلى إن هذه المحكمة تأتي ضمن خطوات جدية، تسير بشكل مدروس من أجل محاكمة بريطانيا على الضرر الذي خلفه وعد بلفور.

واشار إلى أنه صدور سابقاً قرار قضائي فلسطيني بهذا الوعد غير القانوني، ومن ثم تم التوجه للقضاء البريطاني والقضاء الدولي بهذا الشأن.

وكانت المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، بجهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، قد قدمت في الـ22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تُحمّل "المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

و"وعد بلفور"، هو الإسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.








أخبار ذات صلة

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

فارس: خطوة إرجاع (151) أسيراً إدارياً وجبات الطعام قد تتطور لإضراب جماعي مفتوح

فارس: خطوة إرجاع (151) أسيراً إدارياً وجبات الطعام قد تتطور لإضراب جماعي مفتوح

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر ويمهل آخر بسلوان

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر ويمهل آخر بسلوان

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح &#34;المحميات الطبيعية&#34;

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح "المحميات الطبيعية"

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح &#34;المحميات الطبيعية&#34;

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح "المحميات الطبيعية"

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

الرئيس عباس يهنئ رئيس مونتينيغرو بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس مونتينيغرو بالعيد الوطني

حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

منوعات

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

هل سيكون جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

هل سيكون جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

عربي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

تفاصيل اللقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري

تفاصيل اللقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري

الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شاهد: حريق هائل بوزارة الصحة العراقية

شاهد: حريق هائل بوزارة الصحة العراقية