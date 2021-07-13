شؤون فلسطينية

اسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

اسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

8 كيلو البندورة: 8 ك = 10 شيكل

5 كيلو خيار حمامات  = 10 شيكل

4 كيلو خيار بلدي  = 10 شيكل 

6- 8 كيلو بطاطس بلدية  = 10 شيكل

كيلو باذنجان  = 2 شيكل

أوقية ورق عنب  = 2 شيكل 

كيلو فلفل رومي  = 2 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر  = 20 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

أوقية ثومة =  2 شيكل

كيلو ملوخية  = 2 شيكل

كيلو كوسا  = 3.5 شيكل

كيلو لوبيا  = 4 شيكل

كيلو بصل بلدي  = 1.7 شيكل

كيلو بصل أحمر  = 2 شيكل 

كيلو فلفل أخضر  = 4 شيكل

كيلو قرع أصفر  = 2 شيكل 

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر =  3 شيكل

3 كيلو ليمون   = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو موز  = 4  شيكل

3 كيلو تفاح  = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي =  7 شيكل 

كيلو كيوي  = 7 شيكل

8 كيلو شمام  = 10 شيكل 

كيلو عنب أسود  = 8 شيكل  

كيلو رمان  = 6 شيكل 

10 كيلو بطيخ  = 10 شيكل 

كيلو خوخ  = 6 شيكل  

كيلو مشمش  = 8 شيكل  

كيلو سنطروزة  = 5 شيكل 

كيلو مانجا  = 6 شيكل  

كيلو عنب  = 4 شيكل 

ثالثًا: أسعار البيض والدجاج واللحوم:

كرتونة بيض =  12 شيكل 

كيلو دجاج = 10 إلى 12 شيكل

كيلو لحمة كبيرة =  33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو =  38 إلى 42 شيكل.

أخبار ذات صلة

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

فارس: خطوة إرجاع (151) أسيراً إدارياً وجبات الطعام قد تتطور لإضراب جماعي مفتوح

فارس: خطوة إرجاع (151) أسيراً إدارياً وجبات الطعام قد تتطور لإضراب جماعي مفتوح

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر ويمهل آخر بسلوان

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر ويمهل آخر بسلوان

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح &#34;المحميات الطبيعية&#34;

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح "المحميات الطبيعية"

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي والنظافة

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح &#34;المحميات الطبيعية&#34;

الاحتلال يستولي على أراض في الأغوار لصالح "المحميات الطبيعية"

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

الرئيس عباس يهنئ رئيس مونتينيغرو بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس مونتينيغرو بالعيد الوطني

حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

منوعات

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

هل سيكون جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

هل سيكون جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

عربي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

تفاصيل اللقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري

تفاصيل اللقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري

الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شاهد: حريق هائل بوزارة الصحة العراقية

شاهد: حريق هائل بوزارة الصحة العراقية