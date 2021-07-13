اعلام الاحتلال: السنوار رفض مقترحًا إسرائيليًا حول المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن حكومة نفتالي بينت، لا تزال ترفض تمرير الأموال القطرية إلى غزة على شكل حقائب دولارات.وقالت إذاعة الجيش، نقلاً عن عضو الكابينت، وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" قوله : لن نمرر الأموال القطرية إلى غزة على شكل حقائب دولارات وتصل بالنهاية إلى حماس.وأضاف أن "الآلية الجديدة ستكون من خلال الأمم المتحدة، وتتركز على توزيع قسائم الغذاء "كابونات" أو المساعدات الإنسانية وليس أموال نقدية".وأشار إلى أن هذا المقترح رفضه رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار.