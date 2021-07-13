إصابة طفل باعتداء للمستوطنين واعتقال شاب في الخليل
أصيب طفل، الليلة، في اعتداء للمستوطنين وسط مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من المدينة.
وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن الطفل عبادة شريف عبد الباسط (10 سنوات) أصيب بجروح ورضوض في يده اليسرى جراء إصابته بحجر ألقاه صوبه مستوطن من مستوطنة "رمات يشاي"، المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال سليم سلهب (38 عاما) من مدينة الخليل.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال سليم سلهب (38 عاما) من مدينة الخليل.
التعليقات