الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل محمد أكرم طقاطقة، وأحمد خالد طقاطقة، واياد نادر طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت، أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم، اعتقلوا محمد حسن ناجي صالح (28 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد أن تم انزاله من مركبته الخاصة، واحتجازه لفترة، ومن ثم اقتياده إلى جهةٍ غير معلومة.