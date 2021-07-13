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قتلى في حريق اندلع بمركز لعزل مصابي (كورونا) بالعراق

قتلى في حريق اندلع بمركز لعزل مصابي (كورونا) بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز لعزل مصابي (كورونا) جنوبي العراق.

وذكر الموقع، أن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي (كورونا) في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وبحسب المعلومات، أدى الحريق إلى مقتل أكثر من 36 شخصا وإصابة آخرين.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

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