لجنة تنسيق البضائع تكشف عن البضائع التي ستدخل للقطاع عبر (كرم أبو سالم)





وأكدت اللجنة في تصريح لها، أن الجانب الإسرائيلي، سمح بنقل وتصدير الملابس لضفة الغربية وإسرائيل، وسمح بتصدير الأثاث الخشبي والأثاث البلاستيكي لإسرائيل.



وأشارت إلى أن الجانب الاسرائيلي، سمح كذلك بدخول مجموعة من الاصناف، وهي: التنسيق الخاص، اجهزة طبية غير مزدوجة الاستخدام، ادوات صيد، مواد خام للمنظفات - لابس، مواد خام مستحضرات تجميل، مواد خام بلاستيك، مواد خام لصناعة الادوية، التنسيق العادي، ملابس، ملابس مستعملة، قماش، كلف الخياطة، خيط عادي+خيط صوف، بوليستر + قطن طبي، اكريلان لحشو المخدات والدمى، احذية، ادوات منزلية، قرطاسية و أدوات مدرسية مكاتب، شنط صغيرة منزلية و مدرسية، شنط حقائب السفر، فرشات، فرشات اسفنج، ورق تصوير A4، رولات ورق للطباعة، ادوات سباكة وصحية، جلد احذية وشنط، كراسي مقعدين كهربائية-طبي، كراسي مقعدين طبي، حرامات، ستائر، مناشف وبشاكير، علاقات بلاستيك، لزيق مكاتب، صودا كاوية، عبوات فارغة للادوية، مستحضرات تجميل، زمبرك لفرشات الاسفنج، سراير مرضى، عكاز عجزة طبي، خشب تنسيق عادي، فحم، مواد خام للادوية، خام بلاستيك، خام بلاستيك افجيل 600، مواد أولية خام للبويا، خومر صبغة قماش، خام صابون، مواد خام للحفاضات، مواد خام للعطور، زيت خام لصناعة الصابون، تنر، سخانات شمسية جديدة، حمامات شمسية مستعملة، سخان كهربائي جديد، مواسير بلاستيك للمياه، مواسير بلاستيك للمجاري، وصلات مواسير شبكات المياه البلاستيكية.





و طالبت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع شركات القطاع الخاص بعمل ما يلزم عبر المنصة الخاصة بتنسيق البضائع فورا لادخال البضائع الجاهزة ليوم غد الأربعاء .



رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات على معبر (كرم أبو سالم).