شؤون فلسطينية

أبو حمزة: هناك صواريخ لم نعلن عنها أنتجتها سرايا القدس

أبو حمزة: هناك صواريخ لم نعلن عنها أنتجتها سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي: "خلال معركة البنيان المرصوص، حققنا انجازاً واضحاً، وأن ما أنجزناه في هذه المعركة على مدار 51 يوماً أنجزناه بقوة الله، خلال يوماً، والعدو يعلم ذلك جيداً".

وأكد أبو حمزة خلال لقاء عبر قناة (الجزيرة) مساء اليوم الاثنين، أن هناك صواريخ، لم يتم الاعلان عنها أنتجتها وحدة الإنتاج الحربي لسرايا القدس، لافتا إلى أن السرايا استطاعت تطوير الصواريخ والرشقات الصاروخية، واتبعت تكتيكاً مغايراً في معركة (سيف القدس) عن الذي اتبعته في معركة (البينان المرصوص).

وأشار إلى أن الصاروخ الفلسطيني، لا يقدر بثمن أبداً، فقد صنع من وسط الحصار، وربض وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وأطلق وسط تحليق مكثف لطيران العدو، ووسط مراقبة جوية وبحرية وبرية من قبل العدو.

وقال أبو حمزة: "قبيل استهداف هذه المناطق وردنا أن بها أطفال، أوقفنا هذه المهمات، والعدو يعرف جيداً ما أتكلم به جيداً"، مضيفا: "عندما نسمع أن القبة الحديدية استطاعت اعتراض ما نسبته 90% من صواريخ المقاومة، فلذلك نؤكد أن هذا الإدعاء كاذب".

وفي السياق، أكد الناطق باسم سرايا القدس، أن القبة الحديدية فاشلة بامتياز، وصواريخ المقاومة استطاعت التغلب عليها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سرايا القدس اتبعت تكتيكاً جديداً، قلص قدرات القبة وعمل على تشتيتها من خلال إطلاق رشقات مركزة ومكثفة تجاوزت المئة صاروخ وما يزيد في دفعة واحدة.

وقال أبو حمزة: "إن الاحتلال يدعي بعد كل جولة أنه قام بتطوير القبة الحديدية ولك أن تسأل مستوطني الغلاف المحتلين، حتى بعد معركة سيف القدس رصد الاحتلال مليارات لتطويرها والتي لن تعود عليه إلا بالفشل الذريع".

وأضاف: "صواريخ المقاومة تجاوزت الغلاف وما بعده لتضرب أهدافها بدقة في تل أبيب وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع وفي كل المدن المحتلة".

وتابع ابو حمزة: "اتبعنا تكتيك واحد من عدة تكتيكات عسكرية لا نستطيع أن نفصح عنها ولكن نحن تغلبنا على القبة الحديدية".

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