شؤون فلسطينية

الهباش يزور الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتزاع حريته بأمعائه الخاوية

الهباش يزور الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتزاع حريته بأمعائه الخاوية
رام الله - دنيا الوطن
زار الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار
الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية على رأس وفد من القضاء الشرعي الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان في المستشفى الإستشاري اليوم للاطمئنان على صحته ولتهنئته بانتصاره والإفراج عنه من سجون الاحــتلال الإسرائيلي، بعد انتزاعه حريته بأمعائه الخاوية عقب إضراب عن الطعام استمر لـ 65 يوما.

وأكد الهباش خلال الزيارة أن الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم هم على رأس أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، مضيفاً أننا مستمرون في تقديم كافة وسائل الدعم والإسناد للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى رغم القرصنة الإسرائيلية المستمرة بسرقة أموالنا من عائدات الضرائب مؤكداً على ما مقولة السيد الرئيس التي يرددها دائماً : " لو بقي معنا قرش واحد سنصرفه على الأسرى وعائلات الشهداء".

وأضاف قاضي القضاة أن الأسرى هم رأس الحربة في مواجهة هذا الاحتلال الظالم والفاقد لكل معاني الإنسانية ، مضيفاً معاناتهم وتقييد حريتهم تمثل شعلة متجددة تضيء لنا درب النضال لإنتزاع حريتنا وإنهاء معاناة شعبنا المستمرة منذ اكثر من مائة عام على طريق الحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .


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