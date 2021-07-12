قيادي بالديمقراطية: لن يرفع في سماء بيتا إلا العلم الفلسطيني











رام الله - دنيا الوطنأشاد محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالموقف المشرف لأهالي بلدة بيتا الصامدة، وتلبية نداء قيادة المقاومة في رفع الأعلام الفلسطينية في أنحاء بيتا كافة، في إطار الرد على جنود الاحتلال ومحاولة تطاولهم على العلم الفلسطيني الذي رفعه أبطال بيتا على جبل العرمة وجبل صبيح، في تحدي مباشر لوجود قوات الاحتلال في المنطقة.وقال دويكات في تصريح صحفي، "لقد قام شبابنا الأبطال بالتسلل الى جبل صبيح، حيث يتواجد جيش الاحتلال وإحراق علم دولة الاحتلال في محاولة فاشلة لتأكيد الهوية الاستيطانية".وأضاف دويكات "قد جاءت خطوة أهالي بيتا الصامدين برفع الأعلام في كافة أنحاء البلدة، لتأكيد أحرارنا على خوض معركة الأعلام، تحت شعار «لا علم سوى علم فلسطين»، ولن نسمح لقوات الاحتلال أو المستوطنين برفع أعلامهم في بيتا، أو في أي بقعة من أرضنا الفلسطينية المحتلة، ولن يرفرف في سماء بيتا، وفي سماء كل فلسطين إلا العلم الفلسطيني".وختم دويكات تصريحه قائلاً: "وما رسالة أهالي بيتا، في معركتنا ضد الاحتلال، وشعارنا: "لا علم سوى علم فلسطين"، إلا تأكيداً لهويتنا الوطنية وهوية كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة، واصرارنا على دحر الاحتلال وطرد المستوطنين من كل شبر منها".