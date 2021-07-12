اشتية: رحيل حنا عيسى خسارة لشعبنا وقضيته العادلة

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية وفاة عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى خسارة لشعبنا وقضيته العادلة التي نذر الفقيد حياته للدفاع عنها وتفنيد المزاعم الإسرائيلية إزائها، من خلال موقعه كأستاذ للقانون الدولي، وممثل لدولة فلسطين في المؤتمرات الإقليمية والدولية.وأشاد اشتية بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، معربا عن مواساته لعائلته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.