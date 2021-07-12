دولي

مسؤولون أفغان يؤكدون القضاء على رئيس مخابرات "طالبان"

مسؤولون أفغان يؤكدون القضاء على رئيس مخابرات "طالبان"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن الأفغانية نصبت كمينا لرئيس مخابرات الحركة واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي بإقليم لوجار، ليُقتل إثر ذلك ويُعتقل اثنان من أتباعه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن الحركة حققت مكاسب على الأرض في الآونة الأخيرة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الجيش الأمريكي من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، تاركة مهمة انتشال البلاد من أزمة أمنية متفاقمة للقوات المحلية.

وأحرزت الحركة تقدما الأسبوع الماضي في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع إيران كما حاصرت مدينة غزنة بوسط البلاد.

وتستمر محادثات السلام بين "طالبان" والحكومة ظاهريا في العاصمة القطرية، لكن مسؤولين يقولون إنها تحرز تقدما ضئيلا.

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