شؤون فلسطينية

ماذا جاء باللقاء الذي جمع بين العمادي والسنوار؟

ماذا جاء باللقاء الذي جمع بين العمادي والسنوار؟
رام الله - دنيا الوطن
استقبل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قيادة حركة حماس في قطاع غزة، في مقر إقامته بغزة مساء اليوم الاثنين.

وضمّ وفد الحركة الذي استقبله السفير العمادي، كلا من يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، وروحي مشتهى، وسامح السراج، بحضور خالد الحردان نائب رئيس اللجنة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وناقش السفير العمادي مع وفد الحركة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار بعد جولة التصعيد الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وأكد السفير العمادي على وقوف دولة قطر بجوار أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة، والذي كان آخره إعلان أمير دولة قطر تقديم منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد السفير العمادي على أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد جولة التصعيد، مؤكدا حرص قطر على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة في أسرع وقت.

من جهته، أعرب يحيى السنوار عن شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المنحة الأخيرة، مؤكداً بأن هذا الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني، هو تأكيدٌ منها على عمق العلاقة وثبات الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.

واستعرض السنوار آخر مستجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشأن التوصل لاتفاق التهدئة ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار تشديد الحصار على السكان، مشددا على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.

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