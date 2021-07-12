شؤون فلسطينية

توفير منح دراسة لطلاب الشتات بمصر بالدراسات العليا للعام 2021- 2022

توفير منح دراسة لطلاب الشتات بمصر بالدراسات العليا للعام 2021- 2022
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في جمهورية مصر العربية مخصصة لطلاب الشتات للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الدائرة، إلى أن المنحة تشمل جميع التخصصات، لافتة إلى أن المنح، الرسوم الدراسة فقط، ويتحمل الطالب تكاليف السفر والمعيشة والسكن وأي تكاليف أخرى.

وأكدت الدائرة أن تعليمات المنح الدراسية، تتمثل في الجدية في تقديم الطلب، علماً أن تقديم الطلب وقبوله من الدائرة لا يعني ترشيح الطالب للمنحة، والالتزام بالالتحاق بالدراسة عند قبول الطالب رسمياً.

وقالت الدائرة: "ترشيح الطالب للمنحة لا يعني قبول الطالب رسمياً إلا بعد موافقة الجهة المانحة، والجامعة التي يرشح لها، ولا تتحمل الدائرة مسؤولية أي طالب يرشح ولا يتم قبوله رسمياً في الجامعة"، مضيفة: "على كل مرشح تعبئة الطلب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة مصدقةً حسب الأصول".

وتابعت الدائرة: "على الطالب التقدم بطلب الاستفادة من المنح المعلنة خلال المدة المسموح بها كي لا يفقد حقه في تقديم الطلب"، منوهة في الوقت ذاته إلى أن كل طلب غير مستكمل للوثائق، يعتبر لاغٍ.


وفيما يتعلق بشروط المنحة، أوضحت دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير الفلسطينية، أن يكون الطالب حاصل على إفادة قبول من الكليات بالجامعات المصرية، وإجراء معادلة اجراء معادلة الشهادات لدى المجلس الأعلى للجامعات المصرية في حال صدور الشهادات عن جامعات غير مصرية.

وقالت: "في حال قيد الطالب المقبول في سنة سابقة من تاريخ التقدم للمنحة، عليه احضار بيان حالة الكلية موضحا به سداد الرسوم عن السنوات السابقة واستمرار قيده".

وحول الوثائق المطلوبة، أكدت الدائرة أنه يجب على الطالب تعبئة طلب الالتحاق، وإرفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليم، وصورة عن شهادة وكشف علامات البكالوريوس مصدقة من التعليم العالي (لدرجة الماجستير)، وصورة عن شهادة وكشف علامات البكالوريوس والماجستير مصدقة من التعليم العالي (لدرجة الدكتوراه)، وشهادة خلو من الأمراض مصدقة من الصحة، وشهادة خلو من مرض الإيدز مصدقة من الصحة، وصورة عن شهادة الميلاد (التصديق غير مطلوب)، وصورة عن أول ثلاث صفحات من جواز السفر ساري المفعول (التصديق غير مطلوب).

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