الاحتلال يرفض الافراج عن الأسيرة خالدة جرار للمشاركة بتشييع جثمان ابنتها سهى

وأضاف: "قلبي مع المناضلة خالدة جرار، أحاول أن أفكّر بحزنها اليوم، فأهرب من هذا الحزن، أقوى من طاقتي هذا الحزن. قلبي معك ومع زوجك البطل غسان والعائلة الكريمة".