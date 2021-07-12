الاحتلال يرفض الافراج عن الأسيرة خالدة جرار للمشاركة بتشييع جثمان ابنتها سهى
أعلن أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، رفض طلب القائمة بمنح الأسيرة خالدة جرار، إجازة من السجن؛ للمشاركة بجنازة ابنتها سهى.
وقال عودة في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "نبحث عن وسائل عدة لإلزام الحكومة حتى ساعة الجنازة يوم غدٍ الثلاثاء".
وأضاف: "قلبي مع المناضلة خالدة جرار، أحاول أن أفكّر بحزنها اليوم، فأهرب من هذا الحزن، أقوى من طاقتي هذا الحزن. قلبي معك ومع زوجك البطل غسان والعائلة الكريمة".
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