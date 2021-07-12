شؤون فلسطينية

وفاة حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس

وفاة حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس
رام الله - دنيا الوطن
توفي، مساء اليوم الاثنين، الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

حنا عيسى، من مواليد قرية عين عريك برام الله، وحاصل على شهادة الدكتوراه بالقانون الدولي عام 1988، وله العديد من المؤلفات منها كتاب (الشرق الأوسط والقانون الدولي)، وكتاب (القانون الإداري).

وفي تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012، تم تعيينه أميناً عاماً للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، من قبل مجلس رؤساء الهيئة، ممثلا  المفت محمد حسين والبطريرك ميشيل صباح، 

وتبوأ الراحل عيسى مناصب عدة في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها مدير عام وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد، ووكيل الشؤون المسيحية المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة لتمثيل دولة فلسطين في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وهو عضو مستشار في منظمة أديان من أجل السلام العالمية، وقد تقلد وسام صليب القبر المقدس.

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