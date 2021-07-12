اشتية يطّلع على أوضاع اللاجئين والوضع المالي للأونروا









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، حيث اطّلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم، والوضع المالي للوكالة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام.وبحث اشتية مع لازاريني تعزيز التنسيق المشترك لحشد الدعم المالي للأونروا، مشددا على أهمية ضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين على أكمل وجه، سواء في فلسطين أو في مخيمات الشتات، خاصة على صعيد قطاعي الصحة والتعليم.