مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في أراضي جالود جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون، اليوم الاثنين، 7 بيوت متنقلة "كرافانات" في محيط مستوطنة شفوت راحيل المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين نصبوا بيوتا في أراضي جالود حوض رقم (13) موقع "الخفافيش"، وحتى ساعات عصر اليوم نصبوا 7 بيوت متنقلة في الجهة الشرقية من المستوطنة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتابع: إن جرافات ضخمة تواصل أعمال التجريف وتمهيد الأرض من الجهة الشمالية الغربية لنفس المستوطنة لبناء وحدات استيطانية جديدة مع استمرار العمل في بناء عدد من البيوت الثابتة.