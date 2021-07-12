دولي

منظمة الصحة: الأوضاع المتعلقة بجائحة (كورونا) في العالم تتدهور

منظمة الصحة: الأوضاع المتعلقة بجائحة (كورونا) في العالم تتدهور
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس (كورونا) تتدهور، متوقعة أن تتحول سلالة "دلتا" قريبا إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم. تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف تيدروس: "نواجه تدهورا لحالة الطوارئ الصحية (الخاصة بجائحة فيروس كورونا)، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد".   

وذكر أن سلالة "دلتا" لفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19" سجلت حتى الآن في 104 دولة، لافتا إلى أن توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنها ستصبح قريبا النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وتعد سلالة "دلتا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع مثيلاتها، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة.

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