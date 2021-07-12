الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1244) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصبح إجمالي الإصابات 502439"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وبحسب الوزارة سجلت أكثر الإصابات بالفيروس في الرياض 344، والمنطقة الشرقية 245، وفي منطقة مكة المكرمة 200.كما تم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 7992.ولفت بيان الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1523 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 483937.