طواقم بلدية الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

رام الله - دنيا الوطناقتحمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حيي البستان والسويح، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان في بيان له، إن طواقم البلدية اقتحمت حي البستان وقامت بتصوير الحي وشوارعه خلال جولة في المنطقة. كما اقتحمت حي سويح وقامت بمسح الشعارات الوطنية عن جدران الحي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأعرب أهالي سلوان عن خشيتهم من أن تمهد عمليات الاقتحام هذه، لإخطارات وعمليات هدم جديدة لمنازلهم وممتلكاتهم او الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين المتطرفين.