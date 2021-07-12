دولي

ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في فلوريدا إلى 94 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في فلوريدا إلى 94 قتيلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 94 شخصا.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي، إن فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار عثرت بشكل عام الجمعة على 4 جثث أخرى، مضيفة أنه تم تأكيد مصرع 94 شخصا، كما ذكرت أن مصير 22 شخصا لا يزال مجهولا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت ليفين كافا أن جهات الطب الشرعي تنفذ "عملية ممنهجة للغاية" للتعرف على الجثث المنتشلة.

وجاء ذلك بعد إعلان فرق البحث يوم 7 يوليو أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أحد على قيد الحياة.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح 24 يونيو، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء 25 يونيو تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

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