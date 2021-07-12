حملة للضغط على الاحتلال للإفراج عن خالدة جرار لتمكينها من وداع ابنتها

رام الله - دنيا الوطننظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الاثنين، حملة محلية ودولية؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسيرة خالدة جرار، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك بعد الإعلان عن وفاة ابنتها سهى؛ لإلقاء نظرة الوداع عليها.قد نشر النشطاء، حملة المطالبة بالإفراج عن جرار، والتي حملت أسماء "#اطلقوا_سراح_خالدة_جرار"، و"#الحرية_لخالدة_جرار"، مؤكدين على حقها بالمشاركة في تشييع جثمان ابنتها.وتقبع القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار في سجون الاحتلال منذ ما يقارب عامين، ومن المفترض أن تنهي حكمها خلال شهرين.وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قد أعلنت أن هناك جهوداً قانونية ومؤسساتية تبذل للإفراج عن الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وإنهاء اعتقالها فورا، وذلك لإلقاء نظرة الوداع الأخير على ابنتها سهى، التي توفيت مساء امس الاحد في رام الله.وأعلنت الهيئة أنها تبذل فور سماع نبأ الوفاة، جهودا كبيرة للمساهمة في إنهاء اعتقال المناضلة خالدة بشكل عاجل، حيث تواصل رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطالبهم بممارسة كل الضغوطات الممكنة حتى تتمكن من وداع ابنتها.وأشار اللواء أبو بكر الى ان طاقم قانوني من الهيئة ومؤسسة الضمير، انهى قبل قليل زيارته للأسيرة خالدة جرار في سجن الدامون، وتم الدخول الى غرفتها في القسم والجلوس معها، حيث أبلغت بشكل رسمي بالحدث الجلل بوفاة ابنتها سهى.وأضاف اللواء أبو بكر " كذلك هناك جهود تبذل من قبل القيادة الفلسطينية للإفراج عنها، ونأمل أن تثمر كل الجهود في تحقيق وداعها لابنتها، وأن وجودها بجانب زوجها وابنتها يافا يخفف عن هذه الاسرة المناضلة هذه الصدمة والفاجعة المؤلمة".