مباشر | مؤتمر صحفي لوزارة الإعلام الحكومي للحديث عن أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة

شؤون فلسطينية

سرحان لـ "دنيا الوطن": نحن بحاجة إلى 2 مليار دولار لعملية إنعاش قطاع غزة

سرحان لـ "دنيا الوطن": نحن بحاجة إلى 2 مليار دولار لعملية إنعاش قطاع غزة
جانب من قصف غزة
خاص دنيا الوطن-رغد داود
قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة "أن إجمالي الأضرار المباشرة في جميع المجالات تقدر 479 مليون دولار، وفي الوقت الحالي نقوم بتقدير الخسائر المباشرة وغير المباشرة، ونعمل على وثيقة الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار".

وتُعرف وزارة الإسكان وثيقة الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بأنها الخطة التي تقدم لمؤتمر المانحين وتشمل المتطلبات للقطاعات المختلفة، وقيمة الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة، وذلك للحصول على تمويل بناءً على القيم التي تقدمها هذه الخطة.

وفند سرحان أضرار قطاع الإسكان عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بأن الاحتلال دمر (1200) وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، فيما تضرر ألف وحدة سكنية بشكل جزئي بليغ غير صالحة للسكن، و50ألف وحدة سكنية تضررت بشكل ما بين متوسط وطفيف.

وأشار سرحان إلى أنهم استطاعوا إزالة 70% من ركام المباني المدمرة، مستطرداً، "خلال هذا الشهر سننتهي من عملية إزالة الركام وأمل أن يتبع هذا عملية الإعمار بعد تعهد القاهرة وقطر بدفع مبلغ 500مليون دولار".

ونوه إلى أن هناك أضرار من الحروب السابقة تقدر 795مليون دولار لم تعوض للمتضررين آنذاك، بالإضافة إلى أن ما يعيشه قطاع غزة من أزمة حصار أدى إلى تهتك في البنى الاقتصادية والزراعية والقطاعات المختلفة، وختم قوله "لذلك نحن بحاجة لملياريّ دولار لعملية إنعاش قطاع غزة".

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