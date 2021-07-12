شاهد: تباين آراء طلبة الثانوية العامة للفرع العلمي حول الامتحان الأخير

تباينت آراء طلبة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، حول مبحث الأحياء للفرع العلمي، ما بين متوسطة وصعبة، ويعتبر هذا أخر اختبار في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.



وأبدى غالبية الطلبة من الفرع العلمي في حديثهم لـ "دنيا الوطن"، أن امتحان الأحياء كان بين المتوسط والصعب، وأشاروا إلى أن العلامات كانت موزعة بشكل غير عادل، لافتين إلى أنه 70% من الامتحان كانت من الوحدة الثالثة والرابعة، وأن الوقت كان كافياً.





وعبّر أخرون، أن الامتحان كان مراعياً لجميع الفروق الفردية، وأن الأسئلة متوسطة والوقت كافٍ لحل جميعها.





ويشار إلى أن طلبة الثانوية العامة "العلمي"، قد أنهوا اليوم تقديم أخر مبحث في امتحانات الثانوية العامة 2020 -2021، فيما أنهى طلبة الفرع "الأدبي" اختباراتهم السبت الماضي، في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج.































خاص دنيا الوطن-محمد دبابش