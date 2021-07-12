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شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تطلق مسابقة التمكين الاقتصادي لطالبات الجامعات

"التعليم العالي" تطلق مسابقة التمكين الاقتصادي لطالبات الجامعات
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس، اليوم، مسابقة التمكين الاقتصادي لطالبات الجامعات، وذلك بتمويل يصل إلى 4000 يورو للمشروع الفائز.

ودعت الوزارة الطالبات من مختلف الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم مشاريع ريادية قابلة للتنفيذ، لافتةً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لاختيار المشاريع الفائزة، على أن تخضع جميع الطالبات المشاركات لدورات تدريبية في هذا المجال .

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، قد وقّع مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس جويلمو جوردانو، مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع تعزيز عملية تمكين المرأة، بحيث يهدف المشروع إلى دعم النشاطات المتعلقة بتمكين المرأة والتنمية المحلية في الجامعات الفلسطينية، ودعم السياسات والإجراءات للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية الاقتصادية والحياة العامة.

وتشمل الخطة التنفيذية للمشروع عقد ندوات وورش عمل في الجامعات الفلسطينية حول موضوع المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وتنظيم حلقات دراسية في الضفة الغربية وقطاع غزة حول المشاريع الإبداعية؛ لا سيما في مجال التحرّر الاقتصادي، ودعم المشاريع الواعدة، إضافةً لتخصيص جائزة لأفضل مشروع تخرج أو بحث في موضوع تمكين المرأة والتنمية المحلية.

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