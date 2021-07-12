شؤون فلسطينية

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ا.د. أحمد أبو حلبية أن الدعوات الصهيونية الاستفزازية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ و خطير لمشاعر المسلمين ، داعياً جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة للنفير العام لحماية المسجد الأقصى من عدوان دولة الاحتلال ومغتصبيها الصهاينة.

وقال النائب أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة (12/7):" ان الجماعات الصهيونية تستغل المناسبات الدينية وما يسمى خراب الهيكل والذي يوافق 8 ذي الحجة للدعوة لاقتحامات صهيونية ومحاولة فرض صلوات وشعائر تلمودية داخل المسجد الأقصى ودعوات لفرض تقسيم زماني ومكاني لإقامة صلواتهم في المسجد الأقصى في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين".

وأضاف" يعمل المستوطنين على إقامة مسيرات في البلدة القديمة واستفزاز أهلنا المقدسيين في شوارع القدس القديمة بادعاء وجود الهيكل المزعوم في هذه المنطقة، و دعوات الجماعات الصهيونية وجماعة المعبد لمسيرة حاشدة يوم السبت القادم في ذكرى خراب الهيكل في مناطق باب الخليل والعامود والساهرة هو استفزاز واضح لأهلنا في مدينة القدس ومخطط خطير لتنفيذ عدوان على منازلهم ومحلاتهم".

وأكد على أن المستوى السياسي الاسرائيلي والحكومي والكنيست يوفرون الحماية والدعم لهؤلاء المستوطنين وعدوانهم المستمر ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس وذلك في محاولة لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى ومدينة
القدس.

وشدد النائب على أن الثقة كبيرة بأهل القدس وجماهير شعبنا بالتحرك لإفشال محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد داخل القدس كما فعلوا في إفشال المخطط الصهيوني لجماعات المعبد والجماعات الصهيونية المتطرفة في مسيرة 28 رمضان الماضي في ذكرى توحيد القدس، مثمناً دور المقاومة في غزة التي كان لها دور كبير في إفشال المخطط الصهيوني.

ودعا أهلنا في مدينة القدس وأراضي ال 1948 والضفة المحتلة لشد الرحال الى المسجد الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال الهادفة لتدنيس المسجد الأقصى.

وأشار إلى دعوات المرجعيات الدينية في القدس وفي مقدمتهم الشيخ عكرمة صبري ودعوات في غزة من دائرة القدس في حركة حماس ووحدة القدس في وزارة الأوقاف ولجنة القدس في المجلس التشريعي ودئرة القدس في رابطة علماء
فلسطين للنفير العام في يوم الاقتحام لمواجهة المغتصبين الصهاينة وإفشال مخطط اقتحامهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى.

ودعا الجماهير العربية والإسلامية بالخروج في مظاهرات شعبية أمام السفارات الاسرائيلية تنديداً واستنكارا لهذا الانتهاك الخطير.

وأوضح أن الاحتلال يقترف جرائم ضد الإنسانية ومخالفات صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة البروتوكولات الملحقة بها و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب النائب أبو حلبية الأمم المتحدة و (يونسكو) ومحكمة العدل الدولية والدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية ان تقوم بدورها في تنفيذ هذه الاتفاقيات وبنودها وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة الذين يرتكبون الجرائم ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلها.

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