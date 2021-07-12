مسؤول أمريكي: التدخل العسكري لواشنطن في أفغانستان يقترب من نهايته

رام الله - دنيا الوطنأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان يقترب من نهايته.جاء ذلك أثناء مغادرته لجولة آسيوية شرق أوسطية، إلى ثلاث دول منها قطر، في مسعى منه لتأمين الدعم لعملية السلام الأفغانية، حسبما نقلت صحيفة "خاما برس" مساء الأحد.وقال خليل زاد: إن "التفاوض على تسوية هي الحل الوحيد" لتحقيق السلام في أفغانستان، وأضاف: "يقترب التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان من نهايته، لكن سيستمر التزامنا تجاه أفغانستان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وتابع: "سنعمل بنشاط مع جميع الأطراف الأفغانية وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمحاولة مساعدة الجانبين على إيجاد طريق لإنهاء هذه الحرب، مسار يضمن أمن أفغانستان ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وينهي معاناة الشعب الأفغاني".