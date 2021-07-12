الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز





و كان الاجتماع برئاسة د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني وبمشاركة الوكلاء وعدد من المدراء العامين، بينما شارك من الممولين الرئيسيين السيدة انغرد نورستاين مديرة التعاون في الممثلية النرويجية والسيدة ليلى شديد والسيد عماد الدين عبد الله من الممثلية النرويجية.



وقد رحبت د. عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة بما في ذلك استمرارية عمل الجهاز خلال جائحة كورونا، وخصوصاً الالتزام بإصدار المخرجات الإحصائية وفق الرزنامة الإحصائية.



وقد تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الإحصاء الفلسطيني للعام 2020، إضافةً إلى اعتماد تقرير تدقيق حسابات الجهاز للعام 2020، وكذلك استعراض واعتماد التقرير الختامي لبرنامج الإحصاء الفلسطيني للسنوات 2018-2020، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والمشاريع التي يخطط الإحصاء لتنفيذها وأهمها قيام الإحصاء باستكمال التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2021 وفقاً للخطة المحدثة.



وقد أثنى الحضور على إنجازات الاحصاء الفلسطيني وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.

















رام الله - دنيا الوطنعقد الإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الإثنين الموافق 12/07/2021 في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع السنوي الثامن عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للإحصاء.