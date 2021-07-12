قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021

رام الله - دنيا الوطنأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني، بغزة، أن القطاع شهد خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري تسجيل 25 ألف و184 مولوداً جديد بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و330 حالة وفاة.وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور المسُجلين خلال النصف الأول من العام الحالي يُقدر بـ 12 ألف و912 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51,2%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48,7% بواقع 12 ألف و272 مولودة.وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت تسعة آلاف و354 مولوداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 5 ألاف و148 مولوداً، كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال المدة ذاتها 4 آلاف و147 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 3 آلاف و520 مولوداً، في حين سجلت مديرية داخلية رفح 3 آلاف و15 مولوداً.وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها سجلت 3 آلاف و330 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 1962 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 58.9%، مقابل 1368 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 41%.