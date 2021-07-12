شؤون فلسطينية

قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021

قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني، بغزة، أن القطاع شهد خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري تسجيل 25 ألف و184 مولوداً جديد بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و330 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور المسُجلين خلال النصف الأول من العام الحالي يُقدر بـ 12 ألف و912 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51,2%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48,7% بواقع 12 ألف و272 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت تسعة آلاف و354 مولوداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 5 ألاف و148 مولوداً، كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال المدة ذاتها 4 آلاف و147 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 3 آلاف و520 مولوداً، في حين سجلت مديرية داخلية رفح 3 آلاف و15 مولوداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها سجلت 3 آلاف و330 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 1962 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 58.9%، مقابل 1368 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 41%.

أخبار ذات صلة

فلسطين: 64 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 64 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

الخضري يشارك في الملتقى البرلماني الدولي ويدعو لدعم القضية الفلسطينية

الخضري يشارك في الملتقى البرلماني الدولي ويدعو لدعم القضية الفلسطينية

الخارجية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة &#34;أبيتار&#34;

الخارجية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة "أبيتار"

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34; يكشف حقيقة الأنباء بشأن استئناف فعاليات مسيرات العودة

قيادي بـ "الجهاد" يكشف حقيقة الأنباء بشأن استئناف فعاليات مسيرات العودة

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

الخضري يشارك في الملتقى البرلماني الدولي ويدعو لدعم القضية الفلسطينية

الخضري يشارك في الملتقى البرلماني الدولي ويدعو لدعم القضية الفلسطينية

الخارجية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة &#34;أبيتار&#34;

الخارجية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة "أبيتار"

قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021

قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021

قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

تيسير خالد: السطو اللصوصي على أموال المقاصة يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال

تيسير خالد: السطو اللصوصي على أموال المقاصة يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال

هيئة الأسرى تدعو كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في تداول أخبار الأسرى

هيئة الأسرى تدعو كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في تداول أخبار الأسرى

منوعات

شاهد: وائل كفوري بالشعر الأبيض يتغزل (البنت القوية) ويحصد المشاهدات

شاهد: وائل كفوري بالشعر الأبيض يتغزل (البنت القوية) ويحصد المشاهدات

شيرين عبد الوهاب تصدر بيان وتحذر للمرة الأخيرة

شيرين عبد الوهاب تصدر بيان وتحذر للمرة الأخيرة

&#34; يا عيب الشوم .. أخر همي&#34; حرب نوال الزغبي ونانسي عجرم

" يا عيب الشوم .. أخر همي" حرب نوال الزغبي ونانسي عجرم

روان بن حسين تنعي والدتها:&#34; موتك كسر ظهري يما..&#34;

روان بن حسين تنعي والدتها:" موتك كسر ظهري يما.."

ايقاف كافة برامج فجر السعيد عبر فضائية سكوب

ايقاف كافة برامج فجر السعيد عبر فضائية سكوب

وفاة شقيق رامي صبري.. بسبب الإدمان والغرق

وفاة شقيق رامي صبري.. بسبب الإدمان والغرق

حليمة بولند ترتدي الحجاب ... هل تغيرت ملامحها بعد عمليات التجميل؟

حليمة بولند ترتدي الحجاب ... هل تغيرت ملامحها بعد عمليات التجميل؟

تامر حسني يكشف سر سعادته

تامر حسني يكشف سر سعادته

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

عربي

السعودية تبدأ بتطبيق &#34;البطاقة الذكية&#34; للحجاج خلال العام الجاري

السعودية تبدأ بتطبيق "البطاقة الذكية" للحجاج خلال العام الجاري

العاهل السعودي وسلطان عُمان يتبادلان قلادة الملك عبدالعزيز ووسام آل سعيد

العاهل السعودي وسلطان عُمان يتبادلان قلادة الملك عبدالعزيز ووسام آل سعيد

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

لقاءٌ في بروكسل بين وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي

لقاءٌ في بروكسل بين وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي