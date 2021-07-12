قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، مصادقةَ (كابينت) الاحتلال، على خصمِ 597 مليونَ شيكل من أموال المقاصة، قرصنةً ليست بالجديدة، مؤكدا على الموقفَ الثابتَ للقيادة وعلى رأسِها الرئيس محمود عباس بشأن مخصصاتِ ذوي الشهداء والأسرى والجرحى وحقِّهم في هذه الأموالِ التي هي حقٌّ لشعبِنا.وطالب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأثنين، المجتمعَ الدولي باتخاذِ موقفٍ جاد والعملِ على معالجةِ هذه القضيةِ وعدمِ التساوقِ مع مبررات الاحتلال الذي يسعى لحرفِ أنظارِ العالم عن جرائمِهِ بحقِّ شعبِنا.وشدد صيدم على أهميةِ الاستمرارِ بالفعاليات الشعبية لمواجهةِ الاستيطان بالتوازي مع استمرارِ الجهودِ الدبلوماسية على الساحةِ الدولية لوقفِ انتهاكاتِ الاحتلال وجرائمِه، مؤكدا على ضرورة الوحدةِ الوطنية والعودةِ لعقليةِ جمعية للتركيز على إنهاءِ الاحتلال.