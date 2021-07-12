قيادي بـ "الجهاد" يكشف حقيقة الأنباء بشأن استئناف فعاليات مسيرات العودة



وأوضح، في تصريح خاص لـ " دنيا الوطن": "أن تشديد الحصار على قطاع غزة، والتضيق على الشعب الغزي، وهو أمر مرفوض بأي شكل من الأشكال، وبالتالي سيتم العودة إلي أحد أشكال المقاومة بما فيها مسيرات العودة"، مشيرا إلى أن في حال استمرار السياسية الإسرائيلية في التضيق، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه.



وعقب القيادي بالجهاد الإسلامي، على إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوجود تسهيلات عبر معبر كرم أبو سالم، قائلاً:" بأنه يتمنى أن يدرك الاحتلال خطورة الأمر، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يصمد على الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب"، معتقداً أنه ربما تكون الوساطة المصرية تحقق تقدماً.



يذكر أن مسيرات العودة انطلقت من آذار/مارس 2018، والتي كانت قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيلي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، وتثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما.



خاص دنيا الوطن-آية الملاحيأكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد أخبار مؤكدة بعودة مسيرات العودة، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار يحتاج إلى نقاش وطني مع كافة الأطراف المشاركة في مسيرات العودة، وعليها سيتم تحديد الشكل وألية لذلك الأمر.