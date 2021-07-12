طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.
والحافلتان هما الثامنة والتاسعة من كشف رقم (2021/24)، وفق تصريح للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
وطالبت الوزارة بضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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