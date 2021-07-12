طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.والحافلتان هما الثامنة والتاسعة من كشف رقم (2021/24)، وفق تصريح للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وطالبت الوزارة بضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.