السعودية تبدأ بتطبيق "البطاقة الذكية" للحجاج خلال العام الجاري

وقال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية: إن تطبيق البطاقة الذكية سيتم بشكل كامل بنهاية هذا العام وأشار إلى أنها تحتوي على جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالحاج، وفق ما نقل موقع (سي ان ان عربية).





وأضاف قائلا إن البطاقة الذكية ستساهم بعميلة تسهيل معرفة التاريخ الصحي للحاج في خال وجود أي استجابة لعارض صحي وأوضح أن بمجرد مسح شيفرة البطاقة سيستطيع العامل الصحي معرفة التاريخ الطبي للحاج بسرعة.



وأكد المتحدث باسم الحج السعودية أن البطاقة يمكن أن تستخدم في شراء الحاجيات من مأكولات ومشروبات خلال موسم الحج بدلا من بطاقة الصراف.



وستُستخدم البطاقة الذكية، بدلا من بطاقة الصرافة في مجال شراء الحاجيات خلال موسم الحج.