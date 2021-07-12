هيئة الأسرى تدعو كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في تداول أخبار الأسرى





رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين كافة وسائل الاعلام و النشطاء الاجتماعيين على مواقع التواصل، لتوخي الدقة والحذر والنزاهة في نقل أي معلومات أو أخبار تتعلق بقضية الاسرى داخل سجون الاحتلال.وشددت الهيئة على وجوب مراعاة الجوانب الانسانية و الاخلاقية و الاجتماعية لذوي الأسرى و عائلاتهم، حيث أن تناقل المعلومات والاحداث على مواقع التواصل الاجتماعي بالآلية التي تمت بالأمس مع ابنة الاسيرة المناضلة خالدة جرار يسيء للشعب الفلسطيني و نضالاته وتضحيات أسراه.و أضافت الهيئة" بالرغم من ابلاغ المناضلة خالدة جرار بشكل رسمي بوفاة ابنتها من خلال طاقم محامي الهيئة و مؤسسة الضمير، الا انه و للاسف سمعت بخبر الوفاة من احدى الفضائيات، مما شكل لها صدمة كبيرة".