دولي

الهند: صواعق برق تودي بحياة 50 شخصاً

الهند: صواعق برق تودي بحياة 50 شخصاً
صواعق برق تقتل 50 شخصا في الهند
رام الله - دنيا الوطن
بينهم 11 شخصا في قلعة تاريخية، لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم في صواعق برق ضربت الكثير من الولايات في الهند، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إن نحو 10 أشخاص آخرين لقوا حتفهم الأحد في ولاية راجستان الصحراوية، وأكدت السلطات أن 42 شخصا على الأقل توفوا في مختلف أنحاء أوتار براديش، أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان.

في جايبور عاصمة راجستان، ضربت الصواعق برجي مراقبة في "حصن عامر" الذي يعود إلى القرن الثاني عشر. وكان يكتظ بالزوار الذين كانوا يتابعون العاصفة أثناء عبورها المدينة.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المسؤول الكبير في شرطة جايبور، ساوراب تيواري، "كان المطر ينهمر عندما كان الناس هنا. احتموا في الأبراج عندما اشتدت غزارة المطر".

وكان الناس قد تدفقوا إلى القلعة التي تطل على جايبور، بعد أسابيع عدة من الحرارة الشديدة في الولاية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ولقي 11 شخصا حتفهم كما أصيب 17 آخرون بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة وفق الشرطة.

وقال تيواري إن 30 شخصا كانوا في البرجين عندما ضربتهما الصواعق، وأضاف أن "بعض الجرحى اصيبوا بالإغماء من جراء الصواعق، فيما فر آخرون ذعرا وفي ألم شديد".

وكانت فرق الطوارئ تتفقد الإثنين ما إذا كان أي من الضحايا قد وقع في خندق عميق على أحد جوانب الأبراج.

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الاثنين، تخصيص مبالغ ستدفع لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم، معزيا بوفاتهم.

أخبار ذات صلة

مسؤول أمريكي: التدخل العسكري لواشنطن في أفغانستان يقترب من نهايته

مسؤول أمريكي: التدخل العسكري لواشنطن في أفغانستان يقترب من نهايته

استئناف حملة التطعيم ضد (كورونا) بالجرعة الأولى في إسرائيل

استئناف حملة التطعيم ضد (كورونا) بالجرعة الأولى في إسرائيل

إسرائيل: حل الأزمة الائتلافية مع القائمة العربية الموحدة

إسرائيل: حل الأزمة الائتلافية مع القائمة العربية الموحدة

نفتالي بينت يعيّن إيال خولتا في منصب مستشار الأمن القومي

نفتالي بينت يعيّن إيال خولتا في منصب مستشار الأمن القومي

ألمانيا: ارتفاع في إصابات (كورونا) لليوم الخامس على التوالي

ألمانيا: ارتفاع في إصابات (كورونا) لليوم الخامس على التوالي

منصور عباس: لا علاقة لـ (القائمة المشتركة) بمشاوراتنا مع الحكومة

منصور عباس: لا علاقة لـ (القائمة المشتركة) بمشاوراتنا مع الحكومة

بينت يصادق على تمديد ولاية رئيس الشاباك

بينت يصادق على تمديد ولاية رئيس الشاباك

العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس &#34;الإسرائيلي&#34; الجديد

العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس "الإسرائيلي" الجديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

النائب أبو حلبية: الدعوات الصهيونية لمسيرات في المسجد الأقصى تحدي صارخ لمشاعر المسلمين

الخضري يشارك في الملتقى البرلماني الدولي ويدعو لدعم القضية الفلسطينية

الخضري يشارك في الملتقى البرلماني الدولي ويدعو لدعم القضية الفلسطينية

الخارجية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة &#34;أبيتار&#34;

الخارجية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة "أبيتار"

قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021

قطاع غزة: تسجيل أكثر من 25 ألف مولودٍ جديد خلال النصف الأول من 2021

قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

قيادي بـ (فتح) يعلق على قرار الاحتلال خصم مئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

تيسير خالد: السطو اللصوصي على أموال المقاصة يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال

تيسير خالد: السطو اللصوصي على أموال المقاصة يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال

هيئة الأسرى تدعو كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في تداول أخبار الأسرى

هيئة الأسرى تدعو كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في تداول أخبار الأسرى

منوعات

شاهد: وائل كفوري بالشعر الأبيض يتغزل (البنت القوية) ويحصد المشاهدات

شاهد: وائل كفوري بالشعر الأبيض يتغزل (البنت القوية) ويحصد المشاهدات

شيرين عبد الوهاب تصدر بيان وتحذر للمرة الأخيرة

شيرين عبد الوهاب تصدر بيان وتحذر للمرة الأخيرة

&#34; يا عيب الشوم .. أخر همي&#34; حرب نوال الزغبي ونانسي عجرم

" يا عيب الشوم .. أخر همي" حرب نوال الزغبي ونانسي عجرم

روان بن حسين تنعي والدتها:&#34; موتك كسر ظهري يما..&#34;

روان بن حسين تنعي والدتها:" موتك كسر ظهري يما.."

ايقاف كافة برامج فجر السعيد عبر فضائية سكوب

ايقاف كافة برامج فجر السعيد عبر فضائية سكوب

وفاة شقيق رامي صبري.. بسبب الإدمان والغرق

وفاة شقيق رامي صبري.. بسبب الإدمان والغرق

حليمة بولند ترتدي الحجاب ... هل تغيرت ملامحها بعد عمليات التجميل؟

حليمة بولند ترتدي الحجاب ... هل تغيرت ملامحها بعد عمليات التجميل؟

تامر حسني يكشف سر سعادته

تامر حسني يكشف سر سعادته

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

عربي

السعودية تبدأ بتطبيق &#34;البطاقة الذكية&#34; للحجاج خلال العام الجاري

السعودية تبدأ بتطبيق "البطاقة الذكية" للحجاج خلال العام الجاري

العاهل السعودي وسلطان عُمان يتبادلان قلادة الملك عبدالعزيز ووسام آل سعيد

العاهل السعودي وسلطان عُمان يتبادلان قلادة الملك عبدالعزيز ووسام آل سعيد

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

لقاءٌ في بروكسل بين وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي

لقاءٌ في بروكسل بين وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي