الهند: صواعق برق تودي بحياة 50 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنبينهم 11 شخصا في قلعة تاريخية، لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم في صواعق برق ضربت الكثير من الولايات في الهند، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.وقالت وسائل إعلام إن نحو 10 أشخاص آخرين لقوا حتفهم الأحد في ولاية راجستان الصحراوية، وأكدت السلطات أن 42 شخصا على الأقل توفوا في مختلف أنحاء أوتار براديش، أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان.في جايبور عاصمة راجستان، ضربت الصواعق برجي مراقبة في "حصن عامر" الذي يعود إلى القرن الثاني عشر. وكان يكتظ بالزوار الذين كانوا يتابعون العاصفة أثناء عبورها المدينة.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المسؤول الكبير في شرطة جايبور، ساوراب تيواري، "كان المطر ينهمر عندما كان الناس هنا. احتموا في الأبراج عندما اشتدت غزارة المطر".وكان الناس قد تدفقوا إلى القلعة التي تطل على جايبور، بعد أسابيع عدة من الحرارة الشديدة في الولاية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).ولقي 11 شخصا حتفهم كما أصيب 17 آخرون بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة وفق الشرطة.وقال تيواري إن 30 شخصا كانوا في البرجين عندما ضربتهما الصواعق، وأضاف أن "بعض الجرحى اصيبوا بالإغماء من جراء الصواعق، فيما فر آخرون ذعرا وفي ألم شديد".وكانت فرق الطوارئ تتفقد الإثنين ما إذا كان أي من الضحايا قد وقع في خندق عميق على أحد جوانب الأبراج.وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الاثنين، تخصيص مبالغ ستدفع لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم، معزيا بوفاتهم.