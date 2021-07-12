السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنأكد السودان، أنه لن يهدا له بال إلا بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.جاء ذلك في فيديو نشرته وزارة الري والموارد المائية، أمس الأحد، عبر صفحتها على (فيسبوك) لنائب الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري حسن أبو البشر.وقال أبو البشر: "لابد للسودان أن يتوصل لاتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا بخصوص ملء وتشغيل وإدارة سد النهضة، لأنه من دون اتفاق يمكن أن تنقلب فوائد السد لمساوئ كبيرة جدا يتأثر بها السكان على شاطئ النيل".وأضاف: "لن يهدأ لنا بال البتة إلا بالوصول إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا وكذلك مصر" بخصوص أزمة السد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأوضح أن الاتفاق الملزم يجعل الموارد المائية تدار بطريقة سلسة وآمنة، وبالتالي تصبح نواة حقيقية للتعاون بين الدول الثلاث.وكان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، دعا يوم السبت الماضي، إلى استئناف المحادثات بشأن سد "النهضة".