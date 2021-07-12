مجلس إدارة البرج الإيطالي يصدر تصريحاً بشأن تطورات إعادة إعماره

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس إدارة البرج الإيطالي، بغزة، اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن تطورات إعادة إعمار البرج، الذي هدمه الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:في إطار متابعة مجلس إدارة البرج الإيطالي لأعمال البناء التي تجري للبرج ، فقد فوجئنا بوجود حديد مستخدم في تسليح أعمدة البدروم وقد تواصلنا مع كافة الجهات المعنية وخاصة الوزير الدكتور محمد زيارة والمقاول وفور معرفة الوزير بالأمر وتحققه مما حصل بادر بتوجيه تعليماته بإزالة الأعمدة والجدران الخرسانية وإعادة صبها باستخدام حديد جديد بالكامل واستجاب المقاول وقام فورًا بإزالة الأعمدة والجدران.إن التعاون الإيجابي من المقاول مع مجلس إدارة البرج وكذلك استجابته للإزالة يؤكد حرص الجميع على تنفيذ الأفضل وارضاء السكان.وهنا نسجل بأن ما جرى من استجابة من قبل السيد الوزير يؤكد على روح تعاون إيجابي وتنسيق مهم بين الوزير ومجلس إدارة البرج لما فيه مصلحة السكان ومتابعة البناء على أسس صحيحة ويساهم في تنفيذ المشروع على أحسن وجه ممكن.