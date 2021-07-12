غزة: الكشف عن حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 461 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 100 حالة جديدة من المصابين.وأعلنت في موجز تقريرها اليومي، بأنه لا توجد حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال ال 24 ساعة الماضيةووصل إجمالي تراكمي للمصابين 115256 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1469 حالة، وإجمالي المتعافين 112712 حالة.وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 43 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 28 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد وصل اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 226300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 90259 شخص.