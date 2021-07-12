شؤون فلسطينية

مؤسسة الحق تنعي الزميلة والمدافعة عن حقوق الانسان سهى جرار

مؤسسة الحق تنعي الزميلة والمدافعة عن حقوق الانسان سهى جرار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة الحق، اليوم الاثنين، بيان نعت فيه الزميلة والمدافعة عن حقوق الإنسان سهى جرار.

وفيما يلي نص البيان:

بقلوب يعتصرها الألم تلقينا ليلة أمس نبأ وفاة الزميلة سهى جرار، الباحثة القانونية الرئيسية في مؤسسة الحق، وكان لهذا الخبر الأثر المفجع على قلوبنا. حيث انضمت الزميلة سهى إلى أسرة مؤسسة الحق عام 2017 كباحثة رئيسية في دائرة البحث القانوني والمناصرة الدولية، وعملت فيها وحتى يوم وفاتها بتفاني انطلاقا من ايمانها بحقوق شعبها في الحرية وتقرير المصير والعيش بكرامة .كانت مخلصة بقولها وعملها وكانت عنوانا للمهنية والصلابة الحقوقية والعقل المتنور والانحياز لحقوق الضحايا بغض النظر عن لونهم وجنسهم ومعتقدهم.

تتقدم أسرة مؤسسة الحق بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من عائلة الزميلة المحبة سهى غسان جرار وبالأخص من والدتها المناضلة الأسيرة خالدة جرار ووالدها غسان جرار وشقيقتها في كندا يافا جرار وعموم آل جرار داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم ويلهم جميع محبيها الصبر والسلوان لهذا الفقدان المفجع والأليم.

تتابع الحق وبالتنسيق مع المؤسسات الزميلة الأخرى والأصدقاء والصديقات كافة الاجراءات لضمان حق وكرامة الأسيرة خالدة جرار، والدة الزميلة سهى، بالخروج من سجون الاحتلال لوداع ابنتها الغالية. كما وتتابع الحق اجراءات اعلان عائلة الزميلة سهى تفاصيل مراسم التشييع والعزاء وستوافيكم بها قريباً.

ستبقى ذكرى سهى ارثًا ونموذجًا يحتذى في قوتها وصبرها وعطائها وتحديها لقهر السجن والسجان، حفرت الفقيدة اسمها عميقاً في سجل وقلوب المناضلين والمناضلات لأجل حرية فلسطين حول العالم.

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