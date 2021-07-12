شؤون فلسطينية

جهود قانونية ومؤسساتية للإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها

جهود قانونية ومؤسساتية للإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها
سها جرار برفقة والدتها القيادية بالجبهة الشعبية خالدة جرار ووالدها
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان جهودا قانونية ومؤسساتية تبذل للإفراج عن الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وإنهاء إعتقالها فورا، وذلك لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة على إبنتها سهى، التي توفيت مساء امس الاحد في رام الله.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة وفور سماع نبأ الوفاة جهودا كبيرة للمساهمة في إنهاء إعتقال المناضلة خالدة بشكل عاجل، حيث تواصل رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطالبهم بممارسة كل الضغوطات الممكنة حتى تتمكن من وداع إبنتها.

واشار اللواء ابو بكر الى ان طاقم قانوني من الهيئة ومؤسسة الضمير، انهى قبل قليل زيارته للأسيرة خالدة جرار في سجن الدامون، وتم الدخول الى غرفتها في القسم والجلوس معها، حيث أبلغت بشكل رسمي بالحدث الجلل بوفاة ابنتها سهى.

وأضاف اللواء ابو بكر " كذلك هناك جهود تبذل من قبل القيادة الفلسطينية للإفراج عنها، ونأمل أن تثمر كل الجهود في تحقيق وداعها لإبنتها، وأن وجودها بجانب زوجها وابنتها يافا يخفف عن هذه الاسرة المناضلة هذه الصدمة والفاجعة المؤلمة".

وتتمنى الهيئة الصبر والسلوان لوالدتها ووالدها وشقيقتها وعموم آل جرار، فهذا المصاب مصاب للشعب الفلسطيني والحركة الاسيرة بأكملها في سجون الاحتلال وللأسرى المحررين.

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