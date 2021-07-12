اعتقال رأفت العيساوي يوم خطبة ابنته وقبيل تحرر شقيقه





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد الأسير المحرر رأفت العيساوي شقيق الأسيرين مدحت وسامر العيساوي بعد اقتحام منزله في حي العيساوية بالقدس المحتلة.وجاءت عملية الاقتحام قبيل لحظات من حفل خطوبة ابنته ليلى وقبل يوم من تحرر شقيقه مدحت من سجون الاحتلال.ونشرت أم سامر العيساوي على صفحتها:" اليوم خطبة حفيدتي ليلى بنت إبني رأفت، حضرت قوة كبيرة من المخابرات واعتقلت إبني رأفت والد العروس وقرأت الفاتحة من دونه".و كانت عائلة العيساوي قد زينت منزلها في انتظار الإفراج عن ابنها مدحت غدا الاثنين بعد انتهاء مدة محكوميته الأخيرة البالغة 8 سنوات، علما بأنه أمضى 27 سنة في الأسر، و طوال 30 عاماً حرمت عائلة العيساوي من الاجتماع مع بعضها بسبب اعتقالات الاحتلال المتكررة لهم، وجميع أبناء العائلة بمن فيهم شقيقتهم المحامية شيرين مروا بتجربة الاعتقال في سجون الاحتلال.وسبق أن هدمت قوات الاحتلال منزل رأفت العيساوي أثناء اضراب شقيقه سامر عن الطعام الذي استمر 227 يوماً، و عام 2019م تسلمت العائلة ثالث إخطار بهدم منزل الأسير سامر رغم دفع غرامات باهظة بحجة البناء دون ترخيص.