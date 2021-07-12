هيئة الأسرى: جهود قانونية ومؤسساتية كبيرة للإفراج عن الأسيرة خالدة جرار





رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين: "إن جهودًا قانونية ومؤسساتية تبذل للإفراج عن الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وإنهاء إعتقالها فورا، وذلك لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة على إبنتها سهى، التي توفيت مساء أمس الأحد في رامالله".وفي هذا السياق تبذل الهيئة وفور سماع نبأ الوفاة جهودا كبيرة للمساهمة في إنهاء إعتقال المناضلة خالدة بشكل عاجل، حيث تواصل رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وطالبهم بممارسة كل الضغوطات الممكنة حتىتتمكن من وداع إبنتها.و أشار اللواء ابو بكر إلى أن طاقم قانوني من الهيئة ومؤسسة الضمير، أنهى قبل قليل زيارته للأسيرة خالدة جرار في سجن الدامون، وتم الدخول إلى غرفتها في القسم والجلوس معها، حيث أبلغت بشكل رسمي بالحدث الجلل بوفاة ابنتها سهى.واضاف اللواء ابو بكر" كذلك هناك جهود تبذل من قبل القيادةالفلسطينية للإفراج عنها، ونأمل أن تثمر كل الجهود في تحقيق وداعها لإبنتها، وأن وجودها بجانب زوجها وإبنتها يافا يخفف عن هذه الاسرة المناضلة هذه الصدمة والفاجعة المؤلمة".وتتمنى الهيئة الصبر والسلوان لوالدتها ووالدها وشقيقتها وعموم آل جرار، فهذا المصاب مصاب للشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة بأكملها في سجون الإحتلال وللأسرى المحررين.