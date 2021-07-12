"الشؤون المدنية" تعلن عن تسهيلات جديدة بالتنقل والسفر من قطاع غزة



وأضاف البيان انه سيسمح أيضا بتصدير الملابس والاثاث والمنتوجات الزراعية واستيراد المواد الطبية ومستلزمات النسيج والخياطة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان صادر عنها صباح اليوم الاثنين، انه سيتم واعتباراً من اليوم السماح بالسفر والتنقل من المحافظات الجنوبية " غزة " للمتزوجين اذا كان احد الزوجين يحمل الهوية الإسرائيلية وللصحفيين التابعين للمنظمات الصحفية العالمية ووزارة الإعلام الفلسطينية، وأيضا أصحاب الدورات التعليمية الطبية ومن لديه مواعيد للسفارات الأجنبية .وأهاب الناطق الرسمي باسم الهيئة عماد قراقرة بالمواطنين في غزة من أصحاب هذه المعاملات ومن يرغب بالخروج لإتمام عمله ان يتوجهوا لمكاتبنا في المحافظات الجنوبية وتقديم الوثائق اللازمة.