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شؤون فلسطينية

الخارجية تصدر توضيح مُهِم للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

الخارجية تصدر توضيح مُهِم للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية للطلبة الأعزاء الدارسين في الجامعات الروسية أنه يتعذر عليهم السفر حتى اللحظة لروسيا.

و جاء ذلك بسبب البروتوكولات الصحية المعتمدة من الأصدقاء الروس، ويؤكد الفريق أن سفارة دولة فلسطين في موسكو تواصل على مدار الساعة متابعة هذه القضية، سواء مع السلطات الروسية المختصة، أو مع الجامعات الروسية، حرصا على المسيرة الاكاديمية لطلبتنا.

وأفادت السفارة أن الجامعات الروسية قررت اعتماد تقديم الامتحانات الكترونيا "اون لاين" وذلك لجميع الطلبة سواء أكانوا خريجين أو غير خريجين، حيث تواصل الوزارة متابعة هذه القضية على أمل أن تتحسن الظروف ويصبح متاحا لطلبتنا السفر والالتحاق بجامعاتهم في بداية السنة الدراسية القادمة.

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